Bestuurder wordt onwel aan verkeerslichten en rijdt in op voorligger Koen Baten

28 augustus 2018

19u33 6 Aalst Een bestuurder is dinsdagavond gewond geraakt bij een ongeval op het kruispunt van de Albrechtlaan met de Brusselse Steenweg in Aalst. Hij reed achteraan in op een terreinwagen.

De autobestuurder stond aan te schuiven aan de verkeerslichten toen hij plots onwel werd. Hierdoor begon de man zijn gaspedaal in te duwen en reed hij met zijn Audi in op zijn voorligger. Hij duwde het voertuig enkele meters verder alvorens hij tot stilstand kwam. De man werd ter plaatse verzorgd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hij raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. De Audi raakte zwaar beschadigd en is rijp voor de schroothoop. Ook de terreinwagen liep aanzienlijke schade op. Door het ongeval ontstond er heel wat verkeershinder aan het kruispunt, omdat een rijstrook een tijdlang afgesloten was. De Audi moest getakeld worden.