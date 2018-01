Bestuurder verliest controle over bestelwagen en kantelt 02u52 0 Foto Koen Baten De bestelwagen liep schade op aan de rechterflank. Aalst Op de E40 in Erembodegem is een kleine bestelwagen gisteren op zijn zij terechtgekomen op de rechterrijstrook.

Om een onbekende reden verloor een man er de controle over het stuur en belandde hij op zijn zij. De bestuurder liep bij het ongeval lichte verwondingen op. De man werd na het ongeval door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. De schade aan het voertuig bleef relatief beperkt, maar de bestelwagen moest wel getakeld worden. Door het ongeval was er wel lichte hinder op de E40. De brandweer kwam ook ter plaatse om signalisatie te plaatsen. Een uur later was de rijbaan opnieuw vrij voor al het verkeer. (KBD)