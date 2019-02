Bestuurder tijdens verkeersveilige dag geflitst in Aalst met 106 kilometer per uur in zone 50 Koen Baten

28 februari 2019

15u10 7 Aalst Tijdens de verkeersveilige dag die woensdag in heel Vlaanderen gehouden werd een bestuurder betrapt die 106 kilometer per uur reed. Zijn rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken.

In Aalst werden in totaal 3.710 voertuigen gecontroleerd. In totaal werden 205 bestuurders geflitst. Nog in Aalst haalde de politie samen met de VLABEL een geldsom op van 3179,02 euro op aan achterstallige betalingen.

De politiezone Denderleeuw/Haaltert controleerde iets meer dan 1.000 bestuurders. 136 bestuurders waren in overtreding.

Ook Ninove deed mee aan de verkeersvrije dag. Er werden 1.913 voertuigen gecontroleerd en 273 voertuigen werden geflitst. Ook hier werd een rijbewijs ingetrokken voor vijftien dagen. De politie betrapte ook een bestuurder die zijn medische proeven nog niet had afgelegd. Hij reed rond met de wagen van zijn vriendin, die een boete kreeg voor het toevertrouwen van haar voertuig. Tijdens de controle werd geen enkele bestuurder betrapt onder invloed van alcohol.