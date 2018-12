Bestuurder rijdt tegen betonnen vangrail aan afrit E40 Koen Baten

27 december 2018

Op de Afrit aan de E40 in Aalst richting Gent is een bestuurder met zijn wagen tegen de betonnen vangrail aangereden. Hoe het komt dat de bestuurder tegen de betonnen vangrail botste is niet duidelijk. Het is niet het eerste ongeval dat gebeurd aan het op- en afrittencomplex in Aalst. De bestuurder raakte niet gewond, maar door het ongeval was er wel een tijdlang een moeilijke doorgang aan de afrit. De brandweer van Aalst kwam ook even ter plaatse om het wegdek te reinigen. Het voertuig liep aanzienlijke schade op en moest getakeld worden.