Bestuurder rijdt met volle snelheid in op voorligger die wil afslaan Koen Baten

29 maart 2019

Op de Brusselbaan in Erembodegem is een bestuurder met zijn voertuig met volle snelheid ingereden op zijn voorligger. De bestuurster wou met haar BMW links afslaan in het Roeveld en was aan het wachten voor het tegenliggend verkeer. De bestuurder achter haar merkte haar echter te laat op en reed gewoon achteraan in op haar. De brandweer kwam eerst ter plaatse omdat de persoon uit het voertuig moest bevrijd worden, maar uiteindelijk was de ingreep niet nodig. De bestuurder raakte wel gewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor een controle. Door de aanrijding in de spits was er wel heel wat file in beide richtingen.