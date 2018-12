Bestuurder rijdt achteraan in op vrachtwagen Koen Baten

04 december 2018

21u48 0

In de Blauwenbergstraat in Nieuwerkerken is een bestuurder achteraan ingereden op een vrachtwagen. Hoe het komt dat de bestuurder de vrachtwagen niet opmerkte is op dit moment nog niet bekend. De chauffeur raakte bij het ongeval wel gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De schade aan het voertuig was groot en vermoedelijk is de wagen rijp voor de schroothoop. Ook de vrachtwagen liep achteraan lichte schade op door de klap. De brandweer werd er bij gehaald om het wegdek te reinigen. Het voertuig werd getakeld. De verkeershinder bleef relatief beperkt.