Bestuurder opgepakt nadat er verdovende middelen aangetroffen werden tijdens controle Koen Baten

24 december 2018

11u50

De Aalsterse politie heeft op zondagnamiddag een controleactie gehouden op het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Er werd op verschillende locaties gecontroleerd door de politiediensten. In totaal werd bij 1230 bestuurders een pre-test afgelegd. Iets meer dan 30 personen moesten een verdere controle ondergaan.

Bij een van de controleposten kon de politie ook een man arresteren. Hij had een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen bij zich en werd aangehouden om voorgeleid te worden bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Zijn wagen werd ook in beslag genomen en aan de klem gelegd. Van de 37 bestuurders die zich verder aan de kant moesten zetten voor een grondige controle bleek dat er 11 chauffeurs te veel gedronken hadden.

Twee bestuurders kregen een rijverbod van drie uur en 179 euro boete. Vijf chauffeurs moesten hun voertuig 6 uur langs de kant laten staan en kunnen een boete ontvangen tot 1260 euro. Drie chauffeurs moesten hun rijbewijs meteen voor 15 dagen afgeven. Een bestuurder blies bijna twee promille. Alle bestuurders zullen ze zich moeten verantwoorden bij de politierechter.

De politie kon ook een bestuurder betrappen onder invloed van drugs. Hij mocht zijn rijbewijs meteen 15 dagen afgeven. Verder werden ook nog twee voertuigen aan de klem gezet. Een bestuurder had geen geldig rijbewijs. Bij het andere voertuig was er een gegrond vermoeden dat er geen verzekering was voor het voertuig. Een chauffeur kreeg ook nog een pv voor een vervallen keuring, en er werden ook twee pv’s opgesteld voor problemen met de inschrijving van het voertuig. Tot slot kregen ook vijf bestuurders nog een proces verbaal voor het niet dragen van de gordel of het ontbreken van een kinderzitje.