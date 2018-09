Bestuurder onder invloed laat ware ravage achter na zwaar ongeval Acht wagens beschadigd, drie rijp voor de schroothoop. Ook huizen beschadigd door rondvliegende brokstukken Koen Baten

07 september 2018

09u59 0 Aalst Op de Moorselbaan in Aalst is vannacht rond 03.30 uur een jonge bestuurder met zijn Mercedes zwaar gecrasht nadat hij aan hoge snelheid uit de bocht vloog. De man reed door verschillende opritten, vernietigde bloembakken en nam maar liefst zeven andere wagens mee in zijn crash. De man was onder invloed van alcohol. Volgens buurtbewoners was er sprake van een straatrace. Als bij wonder raakte niemand gewond. "Het is al het derde zware ongeval hier in enkele jaren tijd, het is niet te geloven hoe sommigen hier rijden," klinkt het bij de buurtbewoners.

Een rustige nacht werd plots verstoord door een hevige knal en heel wat lawaai. Een jonge bestuurder en zijn passagier verloren in de scherpe bocht ter hoogte van huisnummer 506 de controle over hun stuur. Ze reden aan hoge snelheid het voetpad op en zonder te remmen knalden ze door verschillende bloembakken en een oprit vol kiezelsteentjes.

De wagen botste daarna hard tegen drie geparkeerde voertuigen die tegen een gevel van een woning geduwd werden. Een andere geparkeerde wagen werd geplet tussen een betonnen gevel en een garage. Ook de garage en de wagen die daar in geparkeerd stond raakte beschadigd. De gloednieuwe Mercedes eindigde op zijn zij tegen de garage en is ook volledig vernield. De inzittenden konden zelf nog uit het voertuig stappen en raakten slechts lichtgewond.

Volledig tot schroot herleid

Het gaat om een gloednieuwe Seat Leon, drie Volkswagens, een BMW, een Toyota Corolla en een Renault Clio. "Het klonk als onweer toen het ongeval net gebeurd was", zegt een van de bewoners van wie twee wagens zwaar vernield werden. "De brokstukken van de bloembakken vlogen tot tegen mijn garage en de ramen op de bovenste verdieping. De jongeman zelf verklaarde dat hij met een snelheid van 70 kilometer per uur de bocht nam, maar dit kan ik maar zeer moeilijk geloven, zo een ravage", klinkt het.

Van de wagens blijft niets meer over. "De oudste wagen is elf jaar oud, daar krijg ik amper nog geld van en hij is volledig tot schroot herleid. Het is ongelofelijk hoe zoiets kon gebeuren." Na het ongeval legde de bestuurder een positieve ademtest af. Volgens sommige buurtbewoners en getuigen was er sprake van een mogelijke straatrace en een tweede voertuig, maar dit zou na het ongeval doorgereden zijn.

Gevaarlijke bocht

De buurtbewoners zijn het na dit ongeval grondig beu. "Het is al het derde of vierde ongeval op rij", zegt Dieter De Nys die ook schade opliep aan zijn voertuig. "De bocht hier is zo gevaarlijk, het zou beter zijn als deze verdwijnt, blijkbaar zijn hier al tien jaar plannen voor, maar is er nog steeds niets veranderd. Gelukkig zijn er nu geen slachtoffers gevallen, maar ik hoop dat ze niet gaan wachten tot er een dodelijk slachtoffer valt. Zo zwaar als nu heb ik het nog nooit gezien", aldus De Nys. De Moorselbaan is een gewestweg en moet dus aangepakt worden door agentschap Wegen en Verkeer.