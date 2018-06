Bestuurder net op tijd gered uit brandend voertuig 07 juni 2018

Aan het stationsplein in Aalst is gisterenmiddag iets na 15 uur een Renault Clio in brand gevlogen. Een oudere man was net met zijn wagen vertrokken om de parking af te rijden, toen het voertuig plots achteraan vuur vatte. Bijna onmiddellijk waren er heel wat vlammen te zien terwijl de bestuurder nog in zijn voertuig zat. Drie omstaanders liepen onmiddellijk naar de auto en slaagden erin de man tijdig te bevrijden. Hij liep wel brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. "Wat de brand veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk en zal verder onderzoek moeten uitwijzen", aldus officier Gilles Lacante. Enkele andere geparkeerde voertuigen liepen ook lichte schade op door de hitte. De parking bleef een tijdlang afgesloten voor de veiligheid. (KBD)