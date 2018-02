Bestuurder mist bocht en knalt tegen elektriciteitspaal 05 februari 2018

Een bestuurder is vrijdagavond rond 23.30 uur met zijn auto tegen een elektriciteitspaal gereden in de Jan Frans Vonckstraat. Om een nog onbekende oorzaak miste hij een bocht waardoor hij tegen de paal vlak naast een huis reed. De paal was volledig afgebroken, maar bleef nog recht staan door het gewicht van de wagen. De wagen kon eerst niet getakeld worden uit vrees dat de paal op de rijbaan zou terechtkomen. Een netbeheerder van Eandis moest eerst ter plaatse komen om de situatie te bekijken. Na enkele uren werd er toestemming gegeven om de wagen te takelen. Er waren geen problemen met de elektriciteit door de aanrijding. De bestuurder raakte bij het ongeval niet gewond, maar de wagen was wel volledig vernield. (KBD)