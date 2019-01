Bestuurder met rijverbod reed werfcontainer aan tunnelwerken binnen, rechtbank laat hem alle examens opnieuw afleggen Koen Baten

24 januari 2019

Op 21 december 2017 reed C. met zijn voertuig in op een van de werfcontainers die aan de tunnelwerken op de Siesegemlaan geplaatst stond. Het ongeval gebeurde in de vroege ochtend. Na het ongeval raakte de bestuurder in paniek en reed hij gewoon verder met zijn voertuig.

De man ging op de vlucht omdat hij op het moment van de feiten net zijn rijbewijs had ingeleverd bij de gemeente na een expertiseverslag dat afgerond was. De man is niet aan zijn proefstuk toe en werd in het verleden ook al meermaals veroordeeld.

De werfcontainer raakte bij het ongeval zwaar beschadigd, maar gelukkig was er toen nog niemand aanwezig, anders was dit misschien veel erger afgelopen. C. kreeg een geldboete van 4.960 euro waarvan 3.600 euro met uitstel. De beklaagde kreeg wel een stevig rijverbod van zes maanden en zal alle examens opnieuw moeten afleggen. Bovendien werd hij ook levenslang ongeschikt verklaard, waardoor hij moet bewijzen dat hij geschikt is om ooit terug achter het stuur van een wagen te kruipen.