Bestuurder met bijna vier promille betrapt tijdens controle 11 juli 2018

02u35 0 Aalst De lokale politie van Aalst heeft een verkeerscontrole gehouden gericht op alcohol. Er werd op verschillende locaties gecontroleerd in de stad. In totaal werden 889 bestuurders gecontroleerd op alcohol met een pretester.

Daarvan waren er 51 bestuurders die een grondigere controle moesten ondergaan. Uit de verdere controle bleek dat er 11 personen te diep in het glas hebben gekeken. De absolute recordhouder had bijna 4 promille in zijn bloed en mocht zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Drie andere bestuurders volgden ook zijn voorbeeld en verloren hun rijbewijs voor vijftien dagen.





De overige bestuurders die een glas te veel op hadden, moesten hun rijbewijs inleveren voor drie of zes uur. Ze krijgen ook nog een minnelijke schikking van 179 tot 1.260 euro in hun brievenbus. Verder werd er ook nog een voertuig aan de wielklem gelegd omdat hij geen verzekering had. Er werden ook vier processen-verbaal opgesteld omdat motorrijders niet aan de goede kledingvoorschriften voldeden. Twee andere bestuurders kregen een onmiddellijke inning wegens het niet naleven van de correcte kinderzitjes. Tot slot werd er ook nog een onmiddellijke inning uitgeschreven omdat een voertuig op het fietspad reed dat er niet was toegestaan. (KBD)