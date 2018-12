Bestuurder met 1,92 promille betrapt tijdens alcoholcontrole Koen Baten

09 december 2018

De politie van Aalst heeft in de nacht van zaterdag op zondag een controle uitgevoerd specifiek voor het opsporen van alcohol en drugs in het verkeer. Er werden in totaal 340 pre-testen afgenomen. Bij 22 personen werd er alcohol waargenomen en was een verdere controle noodzakelijk. Daaruit bleken 9 personen te sturen onder invloed van alcohol.

Drie bestuurders kregen hierbij een geldboete van 179 euro en drie uur rijverbod. Vier chauffeurs moesten hun wagen zes uur langs de kant laten staan en ontvangen nog een boete tussen 460 euro en 1260 euro. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. Een chauffeur werd betrapt met 1,92 promille in zijn bloed. Een van de chauffeurs weigerde ook een bloedproef en zal zich mogen verantwoorden voor de politierechtbank in Aalst.

De politie nam ook twee drugstesten af in het verkeer. Een bestuurder legde een positieve speekseltest af. Verder kon de politie ook nog enkele andere overtredingen vaststellen. Een chauffeur die minder dan twee jaar zijn rijbewijs had stuurde licht geïntoxiceerd. Hij kreeg een pv opgesteld. Een bestuurder was zowel onder invloed van alcohol als drugs en was geen houder van een geldig rijbewijs. Tot slot ontvingen ook nog twee bestuurders een pv voor waarschuwing van een defect fiets achterlicht en een vervallen keuring.