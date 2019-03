Bestuurder komt in zandbak van speeltuin terecht en laat voertuig achter Koen Baten

01 maart 2019

Opmerkelijk beeld in de speeltuin vlakbij de carnavalshallen in Aalst. Een Volvo kwam er in het midden van de speeltuin in de zandbak terecht. Hoe het voertuig daar terecht is gekomen is nog niet duidelijk. De bestuurder probeerde vermoedelijk nog zijn voertuig uit de zandbak te krijgen maar slaagde hier niet in. De banden stonden diep in het zand gegraven. De politie trof het voertuig vanmorgen verlaten aan. De achterruit van de wagen stond open, maar verder was er geen schade te zien aan het voertuig.

Gelukkig was er op het moment van de feiten niemand aanwezig op de speeltuin. Een takeldienst werd gevorderd om het voertuig uit de zandbak te bevrijden.