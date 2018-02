Bestuurder knalt tegen verkeerd geparkeerde vrachtwagen 26 februari 2018

Een bestuurder is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 5.30 uur aan de Geraardsbergsesteenweg in Erembodegem, vlak voor het rondpunt met zijn wagen tegen een geparkeerde oplegger van een vrachtwagen gereden. Om een nog onbekende oorzaak week de bestuurder plots af van zijn rijbaan en knalde hij vol op de vrachtwagen. Die stond geparkeerd op een gearceerde lijn en mocht daar eigenlijk niet staan. De wagen kwam na de aanrijding dwars op de rijbaan terecht. De bestuurder raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De wagen werd zwaar beschadigd langs de rechterkant en is volledig vernield. De wagen werd getakeld. De brandweer kwam ook ter plaatse om de rijbaan schoon te maken. Door het ongeval was de rechterrijstrook een tijdlang versperd. (KBD)