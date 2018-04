Bestuurder knalt op signalisatiebord dat er pas stond 23 april 2018

04u25 0 Aalst Op de Expresweg ter hoogte van Erembodegem is een bestuurder met hoge snelheid ingereden op een signalisatiebord van wegenwerken. Het ongeval gebeurde vrijdagnacht omstreeks half een in de richting van Aalst.

De werkmannen waren toen net aangekomen om de afsluiting aan de brug te herstellen omdat dit dringend nodig was. De werf werd voorzien van de nodige veiligheid, maar voor ze goed en wel konden beginnen reed een man met zijn Mercedes in op de signalisatie. Het bord plooide volledig dubbel en vernielde de achterruit en de kofferbak van de wagen. Het voertuig zelf kwam pas vijftig meter verder tot stilstand, net zoals de signalisatie, die op een betonnen afsluiting werd geduwd. Op de plaats van het ongeval waren geen remsporen waar te nemen. De ravage was enorm en de rijbaan lag bezaaid met brokstukken. De Mercedes was rijp voor de schroothoop.





Rijstrook afgesloten

Als bij wonder raakte de bestuurder niet gewond. Hij werd ter plaatse verhoord door de politie. De geplande wegenwerken konden die nacht alleszins niet verder gaan. Werknemers kwamen er wel met de schrik van af maar waren danig onder de indruk. Een rijstrook was een tijdlang afgesloten door de hulpdiensten. (KBD)