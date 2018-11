Bestuurder gewond nadat hij tegen geparkeerd voertuig botst Koen Baten

In de Bergstraat in Nieuwerkerken is gisterenmiddag rond 16.30 uur een bestuurder gewond geraakt bij een aanrijding. De chauffeur week om een onbekende reden af van zijn rijbaan en botste tegen een geparkeerde wagen. De bestuurder werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Er ontstond lichte verkeershinder door het ongeval. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.