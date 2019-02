Bestuurder en passagier gewond bij ongeval op Varkensmarkt Koen Baten

05 februari 2019

Bij een ongeval op de Varkensmarkt in Aalst zijn twee personen gewond geraakt bij een ongeval. De inzittenden reden met hun Toyota in de richting van de Moorselbaan toen ze om een onbekende reden plots op het voetpad terechtkwamen en aan hoge snelheid tegen een paaltje knalden. De wagen kwam daarna in het midden van de rijbaan terecht en raakte zwaar beschadigd. De inzittenden werden gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn er niet erg aan toe. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen te doen. De Varkensmarkt was door het ongeval een tijdje niet bereikbaar tot de takelwerken waren afgerond. De wagen is waarschijnlijk rijp voor de schroothoop.