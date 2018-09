Bestuurder botst tegen vangrail op E40 Koen Baten

01 september 2018

12u59 1

Op de E40 in Aalst is afgelopen nacht een bestuurder tegen de vangrail in het midden van de autostrade gereden nadat hij de controle over zijn stuur verloor. Het ongeval gebeurde rond 05.00 uur in de richting van Brussel ter hoogte van de brug aan de Ninovesteenweg. De omstandigheden van het ongeval zijn op dit moment niet duidelijk. De wagen zelf raakte zwaar beschadigd en is rijp voor de schroothoop. De bestuurder raakte als bij wonder niet gewond bij het ongeval. De Aalsterse brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Hierdoor waren twee rijstroken een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Dit zorgde sommige momenten voor lichte vertraging. Het voertuig werd getakeld.