Bestuurder botst tegen betonblokken aan oprit E40 Koen Baten

23 november 2018

Op de oprit van de E40 in Aalst is een bestuurder met zijn personenwagen tegen de betonnen vangrail terecht gekomen. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. Het voertuig liep aanzienlijke schade op en was niet meer rijvaardig. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De wagen werd getakeld, maar de verkeershinder bleef beperkt.