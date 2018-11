Bestuurder betrapt met 2,82 promille tijdens alcoholcontrole Koen Baten

25 november 2018

10u22 0 Aalst De Aalsterse politie heeft tijdens een verkeerscontrole op het rijden onder invloed van verdovende middelen en alcohol een bestuurder aan de kant gezet met maar liefst 2,82 promille.

In totaal werd tijdens de nacht van vrijdag op zaterda op drie verschillende locaties in Aalst gecontroleerd. Maar liefst 264 bestuurders werden aan de kant gezet, 32 hiervan kregen bij de samplingtest een melding van alcohol en werden grondiger onderzocht. In totaal bliezen 15 bestuurders positief op het gebruik van alcohol.

Drie bestuurders moesten hun rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Onder hen was een bestuurder die maar liefst 2,82 promille in zijn bloed had. Zij zullen zich allemaal moeten verantwoorden bij de politierechter. Zes bestuurders kregen een boete van 179 euro en drie uur rijverbod. De zes andere kregen een rijverbod van zes uur en moeten een boete tussen de 420 en de 1260 euro betalen.

Er werden ook drie drugstesten afgenomen, maar iedereen legde een negatieve test af.

Een bestuurder raakte betrokken bij een verkeersongeval met stoffelijke schade. Hij werd aan een ademtest onderworpen en was onder invloed. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

Twee chauffeurs kregen ook nog een proces verbaal van waarschuwing, een voor een beschadigd rijbewijs en een voor een vervallen keuring. Tot slot werd ook nog een chauffeur betrapt die tijdens het weekend reed met een voorlopig rijbewijs. Zij kreeg een pv op haar naam.