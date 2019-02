Bestuur Eendracht Aalst ontkent geruchten nakende fusie met Dender: “Fusie is niet aan de orde” Rutger Lievens

19 februari 2019

12u36 0 Aalst Het bestuur van Eendracht Aalst laat via haar website weten dat er geen fusie komt tussen Dender en Eendracht Aalst. Volgens het bestuur doet dat gerucht de ronde, maar het is dus niet waar.

De club plaatste volgende mededeling op haar website: “Onze club verneemt via de pers dat er blijkbaar hardnekkige geruchten en zogenaamde betrouwbare bronnen zijn, die meer en meer hinten op een fusie tussen de twee Denderclubs van onze reeks”, zegt de club. “Het bestuur van SC Eendracht Aalst wenst duidelijk te stellen dat dit niet aan de orde is, zoals mag blijken uit de agenda van onze maandelijkse Raad van Bestuur en ons veertiendaags Directiecomité, waar dit punt onder geen enkele vorm op de agenda heeft gestaan of voorzien is. Het moet duidelijk zijn dat alle focus wordt gelegd op het veiligstellen van het behoud en nadien op het vieren van onze 100-jarige club.”