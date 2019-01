Bestuur Eendracht Aalst doet oproep: “Rivaliteit met Dender geen excuus voor baldadigheden” Rutger Lievens

25 januari 2019

16u27 1 Aalst Het clubbestuur van Eendracht Aalst vraagt aan de supporters om zich niet in te laten met vandalenstreken of baldadigheden naar aanleiding van de derby tegen Dender nu zondag.

De club zette een oproep op haar website. “Beste supporters, komende zondag zakken we weer in grote getale af naar de buren om onze ploeg aan te moedigen en naar de overwinning te schreeuwen. In het licht van de veroordeling door de voetbalbond, die uitmondde in een boete (waarvan een belangrijk stuk voorwaardelijk) en een match achter gesloten deuren (althans voor onze supporters) in Virton, wordt met aandrang gevraagd om deze wedstrijd correct te laten verlopen”, aldus het clubbestuur.

“We kennen allemaal het beladen karakter van deze derby, maar merken op dat onze club zeker niet gebaat is met een verzwaring van de strafmaat. We zullen in de komende wedstrijden nog veel een beroep moeten doen op onze geroemde achterban om ons naar veiligere oorden in het klassement te voetballen. De rivaliteit met Dender heeft iets unieks en dat mogen we zeker koesteren, maar het mag geen excuus vormen tot baldadigheden of vandalenstreken”, zegt het bestuur.

De wedstrijd FCV Dender EH - Eendracht Aalst vindt zondag plaats om 14.30 uur.