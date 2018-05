Bestelwagen brandt uit onder motorkap 02 mei 2018

Een bestelwagen is gisterochtend iets voor 10 uur in brand gevlogen in de Kapelleommegang in Herdersem. De bestuurder merkte plots rook op onder de motorkap waarop hij zijn voertuig langs de kant van de weg zette. Hij verwittigde de brandweer die het vuur snel onder controle had. De wagen liep aanzienlijke schade op en moest getakeld worden. Niemand raakte gewond. De Kapelleommegang was een tijd afgesloten voor het verkeer. (KBD)