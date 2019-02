Bestelwagen botst tegen middenberm Koen Baten

02 februari 2019

13u22 0

Op de E40 ter hoogte van het oprittencomplex van de autostrade is een Mercedes bestelwagen deze ochtend omstreeks 06.30 uur tegen de middenberm terechtgekomen nadat hij vermoedelijk begon te slippen op het gladde wegdek. Het voertuig liep aanzienlijke schade op en was niet meer rijvaardig. De linkerrijstrook was door het ongeval een tijdlang afgesloten voor het verkeer, maar de hinder bleef beperkt. De bestuurder raakte lichtgewond en werd ter plaatse verzorgd. De wagen werd getakeld.