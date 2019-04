Berlare zet eigen wielrenners in de kijker met fototentoonstelling Koen Baten

01 april 2019

16u13 0

In Berlare kan je vanaf vandaag naar een fototentoonstelling gaan kijken van alle wielrenners die Berlare ooit gekend heeft. “We doen dit naar aanleiding van het dorp van de Ronde, dat we nu zondag voor de laatste keer zijn", zegt schepen Carine Meyers.

Maar liefst 70 foto’s werden opgehangen in het cultureel centrum de Stroming op het Dorp in Berlare. De foto’s werden getrokken door 14 verschillende fotografen. Het gaat om Berlaarse wielrenners, zowel profs als amateurs. “We vonden dit belangrijk om voor de laatste editie ook eens in het daglicht te stellen. Renners in hun wieleroutfit, onder het zand en stof, je vind het allemaal", aldus de schepen. De tentoonstelling loopt nog tot 31 mei en is toegankelijk voor iedere wielerliefhebber.