Beplekt en Bespoeten neemt afscheid van feestzaal Carlton GROEP IN DE KIJKER 06 februari 2018

AKV Beplekt en Bespoeten gaat met een echt Aalsters thema de stoet in: de sluiting van feestzaal Carlton. Daar vonden de voorbije jaren niet alleen veel communiefeesten of studentenbals plaats, ook carnavalisten organiseerden er regelmatig een feestje. AKV Beplekt en Bespoeten neemt op een gepaste manier afscheid van de legendarische feestzaal Carlton. "'De Carlton sluit, wij doen het licht uit', dat is ons thema", zegt Toon Van Dorpe van Beplekt en Bespoeten. "Michel van feestzaal 'Salons Carlton' heeft het gehad, voor de Aalstenaar geen bruine saus meer. Onze kleine carnavalsgroep bestaat 15 jaar en we lopen mee in de C-categorie. Er zullen dus lichtjes zijn op onze wagen, we pakken uit met de typische lusters van de Carlton", zeggen de carnavalisten.