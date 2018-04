BeneFreekje groot succes 20 april 2018

BeneFreekje in Cimorné in Aalst is een groot succes geworden. De opbrengst van de benefietavond gaat naar Freekje, die lijdt aan het locked-in syndroom (LIS).

Freekje Van Schuylenbergh uit Aalst maakte gisteren haar opwachting in het nieuwe Eén-programma 'Vandaag over een jaar'. Freekje lijdt sinds 2015 aan het locked-in syndroom (LIS), een aandoening waarbij ze 'opgesloten' zit in haar eigen lichaam. De vrienden en familie van Freekje hadden de Cimorné afgehuurd om samen te kijken en koppelden een benefiet aan de avond. "We hopen uiteindelijk 30.000 euro in te zamelen voor Freekje om haar te helpen revalideren. Met het geld willen we gespecialiseerde revalidatietoestellen kopen zodat ze dichtbij huis kan trainen. Nu moet ze te lang in de auto zitten om naar het revalidatiecentrum en die autorit doet alle inspanningen van de revalidatie weer teniet", zegt Liesbeth Corthals, een van de vriendinnen van Freekje. De vzw achter de benefietavond wil nog meer activiteiten organiseren om Freekje te helpen. (RLA)