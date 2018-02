Benefietconcert voor weeskinderen in Zimbabwe 21 februari 2018

Op 23 februari vindt in zaal Gillade in Aalst een benefietconcert plaats ten voordele van weeskinderen in Zimbabwe. "Je kan in een unieke omgeving proeven van zinderende tango", zeggen de organisatoren. "Tanguera speelt een afwisselend programma van traditionele tango's en prachtige composities van Piazzola. Voor de mensen bij wie het woord tango al de tenen en benen doet kriebelen zal er zeker ook plaats zijn op de dansvloer. Tine en Stefan, ervaren tangolesgevers, zullen een dansinitiatie geven voor wie de eerste stapjes wil wagen. Je zal hen later op de avond nog aan het werk kunnen zien met een demonstratie."





De initiatie in tango start om 19.30 uur, het concert vanaf 20.30 uur. Inschrijven kan via ndhaene@gmail.com, kaarten kosten 15 euro. (RLA)