Benefietactie voor uitgebrande frituur INITIATIEFNEEMSTER ANN ZAG EIGEN ZAAK OOK IN VLAMMEN OPGAAN KOEN BATEN

03 juli 2018

02u52 0 Aalst Drie weken nadat in Gijzegem frituur Casa Patata is uitgebrand, springen 11 personen in de bres om Ignace De Smet te helpen zijn frituur weer op te bouwen. Ann Vidts (43) nam het initiatief voor de benefiet, nadat ze in 2007 zelf haar eigen zaak in vlammen zag opgaan. "Ik heb toen ook veel steun gehad dankzij een benefiet, en dit willen wij nu voor Ignace ook doen", vertelt Ann.

De benefietactie kwam vrij kort na de brand tot stand, maar sinds vorige week zijn er concrete plannen en staat een enthousiast team klaar om steun te bieden en de frituuruitbater de kans te geven zijn zaak opnieuw op te bouwen.





"Vanuit de buurt kwamen er onmiddellijk reacties op mijn oproep van mensen die wilden helpen om de benefiet op poten te zetten. Met elf personen plannen we nu onder meer een eetfestijn op 7 oktober, met op het menu onder meer frietjes met stoofvlees", zegt initiatiefneemster Ann.





De vrouw heeft een bijzonder goede reden om deze benefiet te organiseren. "Eerst en vooral ken ik Ignace nog van vroeger. Ik ging toen elke week bij hem frietjes halen en zat er bijna dagelijks tot mijn 18 jaar iets te drinken", klinkt het. Maar een heel andere reden is dat Ann zelf haar zaak verloor door een zware brand, nu 11 jaar geleden. Haar zaak, een Prima-winkel in de Donckstraat in Dendermonde, brandde toen volledig uit. "Ik kreeg toen ook ontzettend veel steun waar ik iedereen erg dankbaar voor was, en daarom besloot ik om Ignace, die ik vroeger al die jaren gekend heb, nu ook een handje toe te steken. We kunnen dit niet zomaar laten passeren, en ik weet heel goed wat hij nu moet doorstaan", aldus Ann.





Er werd een Facebookpagina onder de naam 'Benefietactie brand frituur Casa Patata Gijzegem' opgestart. Buurtbewoners stelden zich meteen kandidaat om te helpen, wat ook Ann veel plezier deed. "Mensen die je nog nooit gezien hebt of niet kent zijn zo behulpzaam. Het is niet voor het leukste dat we samenkomen, maar het is wel echt noodzakelijk dat we Ignace kunnen helpen", klinkt het. Voor het eetfestijn zullen er ook pralines en zakjes snoep op straat verkocht worden om geld in te zamelen.





Inzamelactie

De frituuruitbater zelf is emotioneel geraakt door de hulp die hij krijgt aangeboden. "Ik ben echt enorm dankbaar dat iedereen dit wil doen. Het is ongelofelijk hoeveel volk zich hiervoor wil inzetten. Op zo een momenten merk je echt wie je vrienden zijn en wie iets wil doen voor je, en dat raakt me echt oprecht", vertelt Ignace. "Mijn klanten en vrienden willen blijkbaar toch dat ik opnieuw een frituur begin, terwijl ik daar in het begin niet zo zeker van was, maar dit doet echt deugd", zegt Ignace





Naast de facebookpagina is er ook een inzamelactie online waar je al dan niet anoniem geld kan storten om hem te helpen. Via deze link kan je geld storten als je Ignace wil helpen. https://www.gofundme.com/brand-frituur-casa-patata