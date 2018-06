Benefiet voor zieke Robbe (5) VOETBALVRIENDEN VAN PAPA JELLE ORGANISEREN DAG VOL ACTIVITEITEN RUTGER LIEVENS

13 juni 2018

02u52 0 Aalst Op het voetbalveld van FCW Gijzegem vindt zaterdag 16 juni een benefiet plaats voor Robbe Goossens, een 5-jarige jongen die getroffen werd door een hersentumor. Enkele voetbalvrienden van Robbes papa vatten het plan op om geld in te zamelen. "De zware revalidatie kost veel geld, wij willen de ouders een handje helpen", zeggen ze.

Op zaterdag 16 juni wordt er door de dorpsgenoten van Robbe Goossens een benefietdag georganiseerd op het voetbalveld van Gijzegem.





"Bij deze vijfjarige jongen werd een half jaar geleden een hersentumor vastgesteld", zegt Michel Maes, een van de organisatoren. "Intussen werd de tumor verwijderd, maar nu volgt een lange en zware revalidatie. Robbe moet zeker nog tot december chemotherapie ondergaan. Voor de ouders van Robbe is dat toch een financiële aderlating. Daarom willen we een benefiet organiseren. De opbrengst zal integraal naar de ouders van Robbe gaan."





Het idee ontstond bij de voetbalvrienden van de papa. "Ik speel samen met Jelle zaalvoetbal en met de ploeg hadden we afgesproken om iets voor hem te doen. Sommige spelers van onze ploeg spelen ook op het veld, bij FCW Gijzegem. Daarom doen we de benefiet nu op de terreinen van de voetbalclub van Gijzegem", zegt Michel.





Penalty's trappen

Om 12.30 uur start de benefiet met een kindernamiddag. "Alle kinderen en hun ouders zijn tot 21 uur welkom om te springen op één van de springkastelen, om te spelen met de diverse spelkoffers en vele volksspelen, om zich te laten schminken, om penalty's te trappen tegen een topkeeper, om te komen dansen tijdens de kinderfuif met dj Tshomba, om onze clowns en ballonplooier aan het werk te zien. De toegang voor de ouders is de hele dag door gratis en voor kinderen bedraagt de prijs 5 euro. In ruil hiervoor krijgen ze ook nog een gratis drankje en een hamburger aangeboden. Om 16.30 uur start een benefietwedstrijd met oude en jonge voetbaltoppers uit Gijzegem."





Vanaf 18 uur worden er heerlijke pittaschotels geserveerd, vooraf inschrijven is niet nodig. Daarna is er de slotfuif, die vanaf 21 uur van start gaat. "Ook hier blijft de inkom, net zoals de hele dag door, gratis. DJ Nickson geeft, samen met nog enkele Wild Things, het beste van zichzelf. Elke fuifganger kan ook actief deelnemen aan de Sumo-battle, waar een mooie prijs op de winnaar wacht", zegt Michel. "Wij duimen met zijn allen dat Robbe en zijn ouders hun 'battle' zonder kleerscheuren zullen winnen en dat de financiële duw die we hen na deze benefietdag kunnen geven een extra steun in deze moeilijke tijden kan zijn."