Belgische handtassen, juwelen en kledij op Lokaal Boetiek in De Gendarmerie Rutger Lievens

27 november 2018

11u04 0 Aalst Nu zondag vindt in De Gendarmerie ‘Lokaal Boetiek Aalst’ plaats. Op de beurs koop je rechtstreeks van Belgische makers. Op de twee vorige edities kwamen samen bijna 4.000 bezoekers kopen van lokale makers.

Lokaal Boetiek is een organisatie van Lokaal vzw. Die is bekend van Lokaalmarkt, een wekelijkse boerenmarkt met bar en kinderatelier in De Gendarmerie in de Denderstraat in Aalst. “Op Lokaalmarkt brengen we boeren en consumenten met elkaar in verbinding”, zegt Sjarel Buysschaert van Lokaal. “Met Lokaal Boetiek doen we hetzelfde voor mensen die met een ambacht bezig zijn. Het is een logische verdere stap in ons verhaal.”

20 makers

Voor de organisatie van Lokaal Boetiek slaat Lokaal de handen in elkaar met Atelier Feryn, het handtassenbedrijf van de zussen Yanne, Mira en Lize Feryn. “Ze zijn een enorme hulp geweest, zowel bij de selectie van de makers als bij de uitwerking van de beurs. Ze doen ook mee als maker en stellen zelfs in primeur hun nieuwe collectie bij ons voor”, aldus Buysschaert.

Naast Atelier Feryn doen om en bij 20 andere makers mee aan Lokaal Boetiek Aalst. Onder hen onder meer juwelenontwerpers, lederbewerkers, keramisten, kledijontwerpers en grafisch vormgevers. De organisatie koos daarbij voor een mix tussen professionele makers en opkomend talent dat de stap (nog) niet gezet.

Volgens Sjarel Buysschaert heeft rechtstreeks bij de maker kopen heel wat voordelen. “Je wint veel op prijs-kwaliteit. Je steunt lokaal ondernemerschap en duurzame productie. En je koopt een uniek stuk, voor jezelf of bijvoorbeeld als eindejaarsgeschenk. We hebben al mooie dingen vanaf 3 euro.”

Lokaal Boetiek heeft bovendien een bar en een kinderatelier. “Je kan bij ons aperitieven en een hapje eten, want we voorzien zowel zoete als hartige catering. Kinderen kunnen zich intussen in ons kinderatelier uitleven.”

En die totaalformule slaat aan. Op de vorige edities van Lokaal Boetiek in Deerlijk en Roeselare kwamen samen bijna 4000 bezoekers kopen van lokale makers. “We kregen veel positieve reacties, zowel van de bezoekers als van de makers”, aldus nog Sjarel Buysschaert. “We maken er ook in Aalst een feest van.”

Lokaal Boetiek Aalst vindt plaats op zondag 2 december van 10 tot 17 uur in De Gendarmerie (Denderstraat 22). Meer info op www.lokaalboetiek.be.