Beleef de stad in een go-cart 07 februari 2018

02u40 0 Aalst Vier studenten van de HoGent in Aalst hebben Route 93 opgericht. Die studentenonderneming biedt bedrijven een teambuildingactiviteit met de gocart aan.

"Route 93 is ervan overtuigd dat Aalst een prachtige stad is en daarom willen we mensen Aalst laten voelen, proeven en beleven. Ons Small Business Project (SBP) wordt ondersteund door vzw Vlajo", zeggen Stijn Danckaert, Lynn Aerts, Benno Cuisinier en David Aloyans.





Streekproducten

"We hebben vier gocarts aangekocht. Nu dit in orde is, kan Route 93 focussen op de laatste voorbereidingen vooraleer definitief van start te gaan. De teambuilding draait helemaal rond Aalst. De Gendarmerie, het oude rijkswachtgebouw, is de start- en aankomstplaats. De teams zullen samen één route afleggen aan de hand van een wegbeschrijving. Tijdens de teambuilding zullen ze samen enkele raadsels moeten oplossen om een code te achterhalen. Op die manier kunnen ze de kluis kraken en 'een stukje Aalst' mee naar huis nemen. Onderweg maken de teams twee of drie pitstops bij enkele lokale handelaars om te genieten van streekproducten. Hiervoor werkt Route 93 samen met de streekproductenwinkel Ambarosa, Bakkerij Lowie en café De Geniepegen Drauk."





Vanaf 22 februari kan je teambuildings boeken voor groepen van 4 tot 14 personen op donderdag, vrijdag en zaterdag. De route vertrekt om 13 uur en duurt 3 à 4 uur. Route 93 focust op teambuildingactiviteiten voor bedrijven, maar ook particulieren krijgen de kans om Aalst te ontdekken.





Reserveren is mogelijk via de website www.route93.be of telefonisch op het nummer 0499/22.76.82. (RLA)