Belastingcontroleurs rijden voortaan rond in elektrische wagens Rutger Lievens

21 januari 2019

15u15 0 Aalst Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) heeft de sleutels overhandigd van vijf gloednieuwe Nissan Leafs aan de Vlaamse Belastingdienst in Aalst. De Vlaamse regering kocht in totaal twaalf nieuwe elektrische wagens ter waarde van 455.000 euro aan voor de Vlaamse belastingcontroleurs.

De controleurs in Aalst krijgen vijf nieuwe elektrische wagens, In Gent staan er vier nieuwe voor de deur en de Antwerpse belastingcontroleurs krijgen er drie. “Vlaanderen is voortaan bevoegd voor de controle op kansspelen en de controleurs die daarop gaan werken rijden vanaf nu rond met een elektrische wagen”, zei minister Lydia Peeters (Open Vld).

“De Vlaamse belastingdienst neemt de vergroening van zijn wagenpark even ernstig als haar kerntaken”, beloofde de minister. “15 procent van onze wagens zijn nu elektrisch.”