Beklaagde drinkt thuis liter bier na ongeval Koen Baten

08 november 2018

18u56 5

D. uit Aalst moest zich donderdagmiddag voor de rechtbank in Aalst verantwoorden nadat ze op 29 oktober 2017 een bromfietser aanreed na een manoeuvre waarbij ze haar parkeerplaats verliet. De vrouw reed nadien gewoon door en werd thuis aangetroffen door de politie. Daar verklaarde ze dat ze een liter bier zou gedronken hebben na haar thuiskomst. De vrouw zelf was niet aanwezig, maar riskeert een fikse geldboete en straf. Het openbaar ministerie vorderde een rijverbod van drie maanden met alle proeven. Daarbovenop komt dan nog een geldboete van 3.200 euro. Politierechter Mireille Schreurs wou de zaak nog even grondig bekijken en spreekt het vonnis uit op 15 november.