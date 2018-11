Bejaarde vrouw (72) dood aangetroffen in woning na discussie met familielid Parket bevestigt dat er onderzoek is naar gewelddadig overlijden Koen Baten Rutger Lievens Ken Standaert

29 november 2018

20u32 5 Aalst In de Leuvestraat in Erembodegem bij Aalst werd donderdag kort na 14 uur het levenloze lichaam van Murielle Wauters (72) aangetroffen in haar woning. Over de omstandigheden van het overlijden is op dit moment nog niets bekend. Mogelijk kwam de vrouw om het leven na een discussie met haar schoonzoon, die die dag aan haar woning aanklopte. De man werd aangehouden door de politie voor verhoor.

Het was even schrikken voor de buurtbewoners van de Leuvestraat toen de politie plots massaal arriveerde aan de woning van Murielle. Daar werd de vrouw levenloos aangetroffen in de inkomhal van haar woning. Kort daarvoor was de schoonzoon, S. V., bij haar langs geweest en had hij een gesprek met haar. “Ik passeerde daar ongeveer rond 14 uur en zag de schoonzoon buiten staan", aldus de getuige. “De deur van Murielle stond op een kier en ze waren met elkaar aan het praten. Ik heb de schoonzoon van aan de overkant van de straat heel kort nog even aangesproken, maar merkte niet meteen iets vreemd op", aldus een buurtbewoner.

De vrouw liep verder, maar kon het gesprek niet helemaal verstaan. “Ik zag wel dat de schoonzoon eens tegen de deur had aangeduwd, maar verder merkte ik niets verdacht op.” Murielle is een zeer tengere magere vrouw, die alles te voet deed en regelmatig met haar winkelzakken naar de Delhaize trok even verderop. “Misschien kwam ze door het geduw van haar schoonzoon ten val en is ze slecht neergekomen, maar heb ik echt geen idee hoe het kon gebeuren”, klinkt het. Kort na de feiten werd de schoonzoon, die even verderop in de Kapellestraat woont, gearresteerd door de politie. Hij wordt ondervraagd door de politie over de gebeurtenissen.

Een tweede getuige merkte de arrestatie van S. op, die geboeid werd weggebracht. “De man werd aan de woning meegenomen door de politie, maar ik kon niet zien wat er zich binnen afspeelde of wie het was”, aldus de getuige. “Ik zag de politie daarna wel een wagen verplaatsen naar een parking wat verderop. Net daarvoor hadden ze de sleutels van de man afgenomen.” De wagen staat nu nog steeds geparkeerd aan de parking van de oude sporthal.

Wat er zich in het gangpad exact heeft afgespeeld is op dit moment nog niet duidelijk. Een uurtje na de feiten kwam het labo en het parket ter plaatse om een sporenonderzoek te doen, om zo meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijke doodsoorzaak. Het parket bevestigt het nieuws van het overlijden. “We voeren momenteel een onderzoek naar een gewelddadig overlijden", zegt An Schoonjans van het parket. “Meer informatie over de omstandigheden is er op dit moment nog niet", klinkt het. De schoonzoon zal vrijdag wel voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.