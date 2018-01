Beelden Sacramentstoren oorspronkelijk niet wit RESTAURATEURS DOEN UNIEKE VONDST IN SINT-MARTINUSKERK RUTGER LIEVENS

02u35 0 Repro Lievens De toren is versierd met niet minder dan 38 beelden en talrijke reliëfs. Aalst De 38 beelden op de Sacramentstoren van de Sint-Martinuskerk waren oorspronkelijk niet wit, maar beschilderd in natuurlijke kleuren. Dat werd ontdekt tijdens de restauratie van de Sacramentstoren, een beeldhouwwerk uit 1604 van de hand van Hiëronymus Du Quesnoy de Oude die ook Manneken Pis maakte. De beelden hadden vroeger felroze oren, blozende wangen en donkerbruine wenkbrauwen. Het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium zal de vondst nu verder onderzoeken.

De Sint-Martinuskerk beschikt over twee absolute topwerken. Enerzijds is er het schilderij van Rubens, 'De Heilige Rochus als voorspreker bij de Pestplaag' en verder is er ook de Sacramentstoren, als andere topstuk. "In het koor van de Sint-Martinuskerk in Aalst staat dit unieke bouwwerk. De Sacramentstoren is een stenen toren van ongeveer acht meter hoog en 3,3 meter breed, gebouwd voor het bewaren van hosties.





De toren is versierd met niet minder dan 38 beelden en talrijke reliëfs. Dit unieke beeldhouwwerk uit 1604 is van de hand van Hiëronymus Du Quesnoy de Oude, ook bekend als de ontwerper van Manneken Pis", zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA).





Rutger Lievens De Sint-Martinuskerk in Aalst.

Restauratie

De restauratiewerken van de Sint-Martinuskerk zijn volop aan de gang, maar ook de religieuze kunstwerken worden aangepakt. "Eind vorig jaar startte het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK) met de restauratie van de Sacramentstoren. Tijdens dit onderzoek kwam aan het licht dat de witte beelden van de sacramentstoren aanvankelijk helemaal niet wit waren. De beelden waren meerkleurig geschilderd in natuurlijke kleuren", zegt schepen Van Overmeire. "Enkele beelden waren vier tot negen keer overschilderd. Het is duidelijk dat de smaken en gewoonten veranderden door de eeuwen heen", zegt hij. "Sommige beelden waren oorspronkelijk versierd met blozende wangen, felroze oren en donkerbruine wenkbrauwen. Op andere plaatsen werden dan weer decoratieve elementen in bladgoud en uitgewerkte schaduwpartijen teruggevonden. Dat het beeldhouwwerk van hoge kwaliteit is, bewijzen onder andere de uitgewerkte buikspieren van de kleine engeltjes.





Repro Lievens De Sacramentstoren.

Belangrijke ontdekking

In de erfgoedwereld is dit een belangrijke ontdekking. "De beelden worden nu gedemonteerd en naar het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK) gebracht voor verder onderzoek en behandeling", zegt de schepen. "De architectuur van de Sacramentstoren wordt ter plaatste behandeld. Meer onderzoek is noodzakelijk om het verdere verloop van de restauratie te bepalen. Wat wel zeker is, is dat het hier gaat om een uitzonderlijke vondst van 17de-eeuwse schilderingen."