Beeld Sint-Antonius geraakt niet tot in Herdersem door werken aan Grote Baan Rutger Lievens

17 januari 2019

12u37 1 Aalst Het oude beeld uit de Sint-Antoniuskapel geraakt door werken aan de Grote Baan in Herdersem niet tot op de Sint-Antoniusviering daar dit weekend. Sinds 2010 wordt dat beeld bewaard in het stedelijk museum en normaal gezien verhuist het beeld elk jaar met de Sint-Antoniusviering naar Herdersem.

De feestelijkheden rond Sint-Antonius Abt starten op vrijdag 18 januari en eindigen op maandag 21 januari. Er is een tentoonstelling rond ‘60 jaar vrije basisschool Herdersem’ en op zaterdag 19 januari is er om 15 uur een eucharistie voor de bewoners van woonzorgcentrum Denderrust onder begeleiding van Koninklijk Gemengd Parochiaal Zangkoor van Herdersem.

Op zondag is er ‘s ochtends nog een mis in de kerk en vanaf 13.30 uur is er de Sint-Antoniusstoet. “Opnieuw wordt door de diverse groeperingen en wijken van onze gemeente gewerkt rond het thema ‘Geschiedenis en folklore van Herdersem’. Alle groepen zijn momenteel erg intens bezig met de voorbereiding ervan. Ook de Herdersemse reuzen Benedikt, Falle en Louis en een aantal muziekkorpsen, waaronder onze eigen harmonie, zijn alweer van de partij. Na de stoet is er – en dit al sinds 1963 - de jaarlijkse pensenworp, eerst deze voor de kinderen naar de zilveren pens, gevolgd door deze naar de gouden pens”, zegt Alfons Dierickx.

Geen beeld van Sint-Antonius

Op maandag 21 januari 2019, kermismaandag en hoogdag van de Sint-Antoniusviering, wordt dan naar aloude traditie –dit onafgebroken sinds 1690- om 10 uur in de kerk van Herdersem de Moorselse mis opgedragen door priester Dirk Moereels in aanwezigheid van de Suisse van Moorsel.

“Tijdens alle missen van het weekend gebeuren de omhalingen zoals naar aloude gewoonte door de gildenmeesters van de confrerie”, zegt Alfons. “Ook dit jaar worden het beeld en het mooie 18de eeuwse reliekschrijn van de H. Antonius uitgestald en versierd vóór het prachtige zijaltaar van de heilige, rechts vooraan in de kerk. Na elke mis is er een zegen met de relikwie van Sint-Antonius Abt”, zegt hij. “Normaal wordt elk jaar hiertoe het aloude beeld uit de Sint-Antoniuskapel dat eind 2010 naar Herdersem werd teruggebracht en zich momenteel in het stedelijk museum van Aalst bevindt, in de kerk uitgestald. Dit jaar zal dit jammer genoeg niet mogelijk zijn wegens de werken aan de Grote Baan die op dit ogenblik voor heel wat ongemakken zorgen. Volgend jaar lukt dat hopelijk wel opnieuw.”