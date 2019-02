Bedrijventerrein Siesegem exclusief voorbehouden voor medische en zorgbedrijven Innovatieve hub als kloppend hart in samenwerking met Orsi Academy Didier Verbaere

01 februari 2019

13u10 0 Aalst De Stad Aalst behoudt het bedrijventerrein Siesegem exclusief voor aan bedrijven uit de zorg- en medische sector. Een innovatieve hub, een labo en ontwikkelingscentrum, wordt het kloppende hart van de 52 hectare grootte Health&Care Valley. De plannen werden deze voormiddag voorgesteld in de Orsi Academy voor robotchirurgie van Professor Alex Mottrie. Hij wil zijn internationale partners uit de medische sector naar de nieuwe site leiden.

“Het bedrijventerrein Siesegem moet de referentie worden in binnen- en buitenland op gebied van zorg. Onze stad heeft zich altijd geprofileerd als zorgstad met twee gerenommeerde ziekenhuizen (OLV en ASZ), een twintigtal zorginstellingen maar ook opleidingscentra en een bloeiende medische industrie”, zegt burgemeester Christophe D’Haese (N-VA). In april 2018 sloot de stad een samenwerkingsovereenkomst met aannemer Cordeel. Zij hebben heel wat ervaring in de bouw van bedrijfspanden maar ook zorginstellingen. Samen met architectenbureau Secchi Vigano, het stadsontwikkelingsbedrijf AGSA en VDS Consult, eigenaars van de gronden, werd een masterplan voor de site ontwikkeld.

“De bedrijvenzone is exclusief bestemd voor bedrijven die actief zijn in gezondheid en zorg in de breedste zin van het woord. Maar we gaan ook selectief zijn in de keuzes. Middelmaat is geen optie. De nadruk ligt op innovatieve bedrijven”, zegt burgemeester D’Haese.

Centraal in het bedrijventerrein komt een innovatieve hub. Een plek waar bedrijven, ziekenhuizen, zorgactoren, onderwijs- en onderzoeksinstellingen elkaar ontmoeten en nieuwe diensten en producten kunnen ontwikkelen. Waar kennis wordt uitgewisseld en opleidingen worden georganiseerd. Er komt ook extra ruimte voor startende bedrijben. Zorglab Aalst krijgt er een unieke test en experimentele omgeving”, legt schepen Katrien Beulens (CD&V) uit.

Eén van de belangrijkste partners in dit verhaal is de Orsi Academy van professor dokter Alex Mottrie, hoofd van de Urologie van het OLV-ziekenhuis, topdokter en Aalstenaar. Zijn geesteskind, de Orsi Academy, is een uniek en internationaal opleidingscentrum voor robotchirurgie langs de E40 in Melle. “Heel wat van onze internationale partners die bij ons in Melle opleidingen volgen, zijn ook op zoek naar ruimte in Vlaanderen om hun activiteiten verder uit te breiden. De Health & Care Valley is de ideale plaats hiervoor”, zegt Mottrie. “Het gaat vooral om starters in de med-tech die producten in de medische sector ontwikkelen en nadien ook willen testen in ons centrum. Het is de perfecte kruisbestuiving’, zegt Mottrie.

De omgevingsvergunning voor het project is ingediend. Het bedrijventerrein wordt ruimtelijk en architecturaal een pareltje met een groen karakter. De bestaande waterlopen in het gebied behouden hun plaats en het terrein moet klimaatneutraal worden. Er komt ook een fietssnelweg om woon- werkverkeer met de fiets aan te moedigen. En delen van het terrein worden ingericht als groenzones voor wandelaars en fietsers. In een eerste fase wordt een weg aangelegd die aansluit op de bestaande Blauwenbergstraat ten noorden van het crematorium. Ook de fiets- en voetpaden worden in deze fase aangelegd.

“De stad heeft hiervoor een budget van 2 miljoen voorzien. De bouw van de innovatieve hub is geschat op 10 miljoen euro dat uiteraard mee zal betaald worden door de private partners en gebruikers. Maar wij blijven de hoofdaandeelhouder in dat verhaal. Binnen twee tot drie jaar moeten de eerste bedrijven er hun intrek nemen. We gaan heel doelgericht keuzes maken en kiezen voor kwaliteit. Niet voor kwantiteit”, besluit burgemeester D’Haese.