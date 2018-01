Bedrijfsvastgoed voortaan te vinden op BizLocator 24 januari 2018

Aalsterse ondernemers kunnen voortaan gebruik maken van het nieuw online platform voor bedrijfsvastgoed van het Agentschap Innoveren en Ondernemen: bizLocator. "bizLocator brengt aanbieders van bedrijfsvastgoed en ondernemers die op zoek zijn naar een geschikte bedrijfslocatie met elkaar in contact. De stad keurde recent een overeenkomst goed voor 1 jaar, waardoor het aanbod op het grondgebied vanaf nu ook zichtbaar is op het platform", zegt schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V). "Ook de beroepsorganisatie van de Vlaamse vastgoedsector verleent haar steun aan dit project. Ondernemers en investeerders kunnen vanaf nu online op zoek naar een passende locatie om te ondernemen. Elk type bedrijfsvastgoed is te vinden op het platform: kantoren, handel en horeca, industriële panden,... "





Meer info op www.bizlocator.be.





(RLA)