Bedesterd houdt 'roitenklasjen' in ere GROEP IN DE KIJKER 01 februari 2018

De carnavalsgroep Bedesterd zet met carnaval de traditie van het 'roitenklasjen' in de kijker. Met carnaval laten horecazaken en anderen de ramen beschilderen. "Een op en top 100 procent Aalsters thema dus", zegt Jonathan Vlassenbroek van Bedesterd. "Bekende 'roitenklasjers' als André en zijn zoon Gilles Van Schuylenbergh doen dit al meer dan 25 jaar. De laatste jaren staan de vitrines in Aalst opnieuw vol en niet alleen de cafés doen mee, maar ook scholen en koffiebars. Dankzij de karikaturen op het raam zie je direct wat er zich afspeelt in het café. Een mooie en kleurrijke traditie in Aalst", zegt Jonathan.