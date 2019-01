Bart De Meyst draagt overwinning prinsenverkiezing op aan Johan Viette Rutger Lievens

28 januari 2019

15u32 0 Aalst Prins carnaval Bart De Meyst draagt zijn overwinning op de prinsenverkiezing op aan Johan Viette. Die was in 2009 kandidaat-prins en stapte het jaar nadien uit het leven. “Deze is voor u!”, zei De Meyst terwijl hij met zijn scepter naar de hemel wees.

“Johan Viette was een van mijn beste vrienden tien jaar geleden. We zagen mekaar veel in café De Kezzel. De groep vrienden daar noemde mekaar ‘de Jeans’. Tom Vermeir was daarmee begonnen, met zijn broer ‘Jean’ te noemen. Op de duur zei iedereen tegen iedereen ‘Jean’. Johan Viette was een van de ‘Jeans’”, zegt Bart De Meyst.

Johan Viette was in 2009 kandidaat-prins carnaval maar in dat jaar werd Jurgen Cooman prins carnaval. In december 2010 stapte Viette uit het leven. “Jean... Ver A!! (Jean, voor u, nvdr.)”, schreef Bart De Meyst op Facebook na zijn overwinning.