Balls & Glory wil zich in Aalst vestigen Rutger Lievens

12 april 2019

08u00 0 Aalst Opent er binnenkort een Balls & Glory in Aalst? Wim Ballieu zoekt een pand in het stadscentrum en een uitbater die gepassioneerd is door horeca.

Balls & Glory opent in mei een vestiging in Sint-Niklaas, in juni opent het restaurant in Antwerpen en in juli in Mechelen. Aalst zou wel eens de volgende stad kunnen zijn waar een balletjesrestaurant de deuren opent. “We onderzoeken dat. Welk pand? Met wie gaan we samenwerken? We zoeken een franchisepartner”, aldus het management. Balls & Glory wilde in het begin alleen vestigingen in steden van meer dan 200.000 inwoners, maar mikt nu op kleinere steden.