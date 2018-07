Bal van de Markt 05 juli 2018

Vzw De Grote Markt heeft net zoals vorig jaar een zomeraffiche samengesteld: 'Zomer Op De Grote Markt'. "We starten dit weekend zaterdag 7 juli met de derde kelnerwedloop tussen 17 en 20 uur. Dat is een ludieke wedstrijd tussen kelners uit Aalst en deelgemeenten die het tegen elkaar opnemen en de snelste tijd proberen neer te zetten", zeggen de organisatoren. "Aansluitend vanaf 20 uur openen wij voor de eerste keer het Bal van de Markt dat plaatsvindt op de binnenkoer van het oud stadhuis. We maken er alvast een pre-Oktoberfest van want de organisatie is in samenwerking met de organisatoren van de Oktoberfeesten in Wieze", klinkt het. Inkom is gratis. "Op 11 juli organiseert de stad naar aanleiding van de Vlaamse feestdag de top 111. De beste Vlaamse liedjes gebracht door dj Sven Ornelis. Hij brengt alvast enkele van zijn vrienden mee en zorgt samen met hen voor een spetterend avondprogramma. De toeschouwer hoeft alvast geen dorst te lijden want alle terrassen blijven beschikbaar en vzw De Grote Markt Aalst voorziet ook een extra toog om de dorstigen te laven. In diezelfde week, op zondag 15 juli, vindt ook de eerste van de twee rommelmarkten plaats op de Grote Markt."





Meer info op de Facebook-pagina van de organisatoren. (RLA)