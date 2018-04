Bakkerij Verleysen opent zevende winkel ZAAK IN VRIJHEIDSSTRAAT MOET UITHANGBORD BEDRIJF WORDEN RUTGER LIEVENS

21 april 2018

03u08 0 Aalst Het handelsleven in Aalst kent een heropleving en bakkerij Verleysen springt op de kar door hun eerste winkel te openen in het stadscentrum. Voor Alain Verleysen en zijn familie is het al de zevende winkel. De nieuwe zaak in de Vrijheidstraat moet zijn vlaggenschip worden.

Alain Verleysen en Hilde Ringoir baten sinds 1992 de bakkerij uit in Hofstade. De laatste 12 jaar groeit hun bedrijf gestaag. "In 2006 openden we de bakkerij in Lede, een jaar later die in Herdersem en verhuisden we de productie naar de Hekkestraat in Hofstade. In 2008 volgde Moorsel, in 2011 Denderleeuw, in 2014 Terjoden en 2018 wordt het jaar dat we een zaak openen in Aalst. Openingsdatum is voorzien voor 29 mei", zegt Alain. Het is nog een echt familiebedrijf, want ook zoon Jaël, dochter Luna en echtgenote Hilde werken mee. De winkel in Aalst wordt al de zevende.





De ondernemer opende tot nu toe dus bakkerijen in de buurt van Aalst, maar vermeed het stadscentrum. "Tussen de verschillende bakkerijen zit een afstand van ongeveer 5 à 6 kilometer. Onze klanten moeten dus maximum 3 kilometer rijden om een bakkerij van ons te vinden. We blijven in de buurt van de Hekkestraat omdat we zo onze winkels verschillende keren per dag kunnen bevoorraden met verse producten", zegt Alain. Hij zweert bij de ambachtelijke methode. Ei, suiker, boter en bloem blijven de basisingrediënten van alles wat de bakkerij buitenkomt, en alles maken ze zelf.





De zaak in de Vrijheidstraat moet het uithangbord worden van het bedrijf. "Het moet een beleving worden voor wie de winkel bezoekt. We zullen ter plaatse bakken en de mensen zullen kunnen zien hoe alles afgebakken wordt. Ook onze chocolatiers zal je er aan het werk kunnen zien. Het wordt een koffiebar, maar ook een plek waar je je broodje kan eten. Een open bakkerij", zegt Alain Verleysen. Hij springt mee op de kar van de heropleving van het handelscentrum, waar tegenwoordig de ene leuke zaak na de andere opent. "Als je ziet hoe vleesrestaurant De Frigo het aanpakt, zoiets willen wij ook. Iets met uitstraling. De verbouwing is bezig, er komt een hoge glasgevel. In de kelder zal er een vergaderruimte zijn die gehuurd kan worden."





In de Hekkestraat zijn de verbouwingen ondertussen zo goed als klaar. Daar werd een chocolade- en patisserieafdeling gezet. "Met een koeltunnel voor de pralines. Vroeger moesten die op een plaat drogen, nu gaan ze door de tunnel en kunnen we ze direct verpakken. Vlotter en properder", zegt Alain.