Bakkerij Ponnet sluit filiaal in Nieuwerkerken Rutger Lievens

22 augustus 2018

13u52 0 Aalst Bakkerij Ponnet sluit haar winkel in Nieuwerkerken. De bakkerij was jarenlang een vaste waarde op het dorpsplein.

"Helaas moeten wij melden dat de zaakvoerster van de winkel in Nieuwerkerken heeft besloten haar winkel te sluiten", zegt Ponnet. "Ook wij betreuren de stopzetting na een jarenlange aangename samenwerking maar vanzelfsprekend respecteren wij haar keuze. Al haar trouwe klanten zijn welkom in onze andere winkels." De dichtsbijzijnde zijn in Erondegem en in de Molenstraat in Aalst.