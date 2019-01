Baggerbedrijf De Nul gehuldigd als verdienstelijke Oost-Vlaming Rutger Lievens

14u29 0 Aalst Baggerbedrijf De Nul uit Aalst is door de provincie Oost-Vlaanderen gehuldigd. Tijdens de nieuwjaarsontvangst van de Oost-Vlaamse overheden huldigde de provincie vier verdienstelijke Oost-Vlamingen en ook Dirk De Nul van het Aalsterse baggerbedrijf werd in de bloemetjes gezet.

De andere verdienstelijke Oost-Vlamingen zijn sierteeltbedrijf De Waele-Wilwoodii uit Lochristi, Klingele Chocolade uit Evergem en Jenny De Laet uit Sint-Niklaas. “Met onze kernbevoegdheden in het achterhoofd, zijn we als deputatie op zoek gegaan naar Oost-Vlamingen die zich in 2018 op een bijzondere manier onderscheidden en zo Oost-Vlaanderen op de kaart zetten in binnen- en buitenland. 4 sprongen er uit en we zijn dan ook fier om bij het begin van het nieuwe jaar deze verdienstelijke Oost-Vlamingen te mogen huldigen”, zegt gedeputeerde Kurt Moens.

Duurzame aanpak

Firma Jan De Nul won in 2018 de DPC Coastal Port Dredging Project of the Year award voor zijn duurzame aanpak van havenbaggerwerken. “Met deze jaarlijkse awards promoot DPC innovatie, efficiëntie en duurzaamheid binnen de sector. De firma De Nul baggerde zo’n 4 miljoen m³ kleisteen in de Taiwanese haven van Linkou. De gebaggerde sedimenten werden vervolgens gebruikt om de nabijgelegen haven van Taipei uit te breiden. Voor de jury van de award een mooi voorbeeld van circulaire economie”, aldus de gedeputeerde.

“In een wereld van klimaatverandering en een globaal toenemend milieubewustzijn koos Jan De Nul Group ervoor om haar nieuwste generatie van baggervaartuigen uit te rusten met een ingenieus filtersysteem om toxische substanties uit de uitlaatgassen te verwijderen of te elimineren. Hiermee won de firma ook in 2018 de South Asia, Middle East and Africa Environment Award van scheepvaartregulator Lloyd’s List”, luidt het.