Baggeraar Jan De Nul opnieuw bekroond voor innovatie en duurzaamheid Rutger Lievens

28 november 2018

09u33 0 Aalst Baggeraar Jan De Nul Group uit Aalst is opnieuw bekroond voor innovatie en duurzaamheid. Van Lloyd’s List, toonaangevende online sectorregulator voor de scheepvaartindustrie, kreeg het bedrijf in Dubai de South Asia, Middle East and Africa Environment Award voor zijn innovatieve en groene ontwerp van schepen met extreem lage emissies.

Eerder dit jaar won firma De Nul al de ‘DPC Coastal Port Dredging Project of the Year’ award voor zijn duurzame aanpak van havenbaggerwerken. “Onze focus verschilt van die van onze sectorgenoten die kozen voor schepen met schone brandstoffen. Met onze lage-emissieschepen focussen we op de impact van maritiem transport en havenontwikkeling op de volksgezondheid en algehele luchtkwaliteit”, zegt Mieke Fordeyn, Directeur Internationale Divisie van Jan De Nul Group. “We zijn dan ook bijzonder trots dat we nu erkend worden voor onze intern ontwikkelde, innovatieve en baanbrekende oplossing om onze impact op het milieu tot een minimum te beperken.”

In een wereld van klimaatverandering en een globaal toenemend milieubewustzijn heeft Jan De Nul Group ervoor gekozen om haar nieuwste generatie van baggervaartuigen uit te rusten met een ingenieus filtersysteem om toxische substanties uit de uitlaatgassen te verwijderen of te elimineren.

“Jan De Nul haalde de mosterd voor deze technologie in Zwitserland waar het filteren van uitlaatgassen in de tunnelindustrie al sinds de jaren negentig geldt. Voertuigen en zware machines zijn er uitgerust met een uitlaatgasfiltersysteem, zodat arbeiders aan het werk in tunnels onder de Alpen propere lucht kunnen inademen”, zegt het bedrijf.

De groep laat momenteel vijf lage-emissieschepen van eigen ontwerp bouwen. Het gaat om sleephopperzuigers met een laadruimte van 3.500 m³ (3 stuks) en 6.000 m³ (2 stuks). De drie kleinste hoppers werden al te water gelaten en zullen zeer binnenkort in gebruik genomen worden.