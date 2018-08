Badgekes For Life steunt mensen met reuma Rutger Lievens

13 augustus 2018

14u58 1 Aalst Katrien Van Langenhove (41) en dochter Lilly (14) uit Herdersem zijn de drijvende krachten achter 'Badgekes For Life'. Met het initiatief willen ze mensen met reuma en mensen met hoogsensitiviteit een beter leven geven. Zowel Katrien als haar dochter Lilly leven met reuma, maar ze zijn ook erg geëngageerd en creatief.

Reuma is volgens Reumanet een verzamelnaam voor een tweehonderdtal acute en chronische aandoeningen die ons bewegingsstelsel (spieren, pezen, gewrichten) en het bijbehorende bindweefsel aantasten en die niet aangeboren zijn of veroorzaakt werden door een ongeval of trauma.

Reuma treft niet alleen oudere mensen, maar ook jonge mensen. 1 op de 1.000 kinderen leven met reuma. Lilly, de dochter van Katrien Van Langenhove, heeft net als haar mama reuma. "Ik heb het al 21 jaar ondertussen. Lilly heeft het sinds haar 3 jaar. Dat het genetisch is, is niet bewezen, maar mijn vader heeft het ook en mijn grootvader ook. Al gaat het bij hen om ouderdomsreuma", zegt Katrien.

Reuma is er altijd, maar Katrien en Lilly leven ermee. "Als je te lang stilzit heb je pijn, als je te veel beweegt krijg je ook pijn. De ochtendpijntjes zijn typisch voor mensen met reuma, want tijdens het slapen lig je lang stil", zegt Katrien. Ook de school moet mee in het verhaal stappen van de leerling met reuma. "Niet overal is een lift, soms lukt het niet al die trappen te lopen. Met DVM in Aalst hebben we een goeie zorgzame school gevonden die Lilly alle kansen biedt."

Katrien en Lilly laten zich niet reduceren tot 'mensen met reuma', maar uiten zich als een creatieve en geëngageerde moeder en dochter. Met hun Badgkes For Life willen ze twee doelen steunen die nauw aan hun hart liggen. "Enerzijds steunen we HSP Vlaanderen, de vereniging voor hoogsensitieve personen. Anderzijds willen we graag Reumanet ondersteunen. Via Reumanet gaat het geld dat we ophalen naar het boekje van ORKA. Met de verkoop van die boekjes kunnen jonge mensen zoals Lilly op reumakamp, een vakantie op maat", zegt Katrien.

De ontwerpen van de buttons zijn allemaal van haar hand. Dino's, eenhoorns, cactussen, ijsjes... "We verkopen ze telkens per drie en die drie kosten samen 5 euro. Het geld gaat integraal naar onze goede doelen", zegt ze.