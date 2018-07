Baby's zien levenslicht in grote luxe ASZ NEEMT STRAKS VOLLEDIG VERNIEUWD VERLOSKWARTIER IN GEBRUIK RUTGER LIEVENS

02u47 0 Aalst Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst neemt op 6 augustus een volledig vernieuwd verloskwartier in gebruik. Die telt vier verloskamers, waarvan twee met een bevallingsbad. Voor noodgevallen is er een volledig uitgeruste reanimatietafel.

Goed nieuws voor wie na 6 augustus moet bevallen in het ASZ van Aalst, want de geboorte van uw spruit zal gebeuren in een modern verloskwartier. "Er zijn in totaal vier verloskamers, waarvan twee met een bevallingsbad", zegt woordvoerder Dorien Buyst. Voor toekomstige ouders is het een gezellige, comfortabele omgeving om een nieuw leven op de wereld te zetten", zegt ze.





Hoofdvroedvrouw Carla Van Flieberge is enthousiast. "Het nieuwe verloskwartier is een prachtige uitvalbasis, maar onze persoonlijke begeleiding en warme zorg maken het echte verschil", zegt zij. "Tot voor kort waren er vier arbeidskamers en twee verloskamers, hierdoor diende mama's na de arbeid naar een andere kamer te verhuizen om te bevallen. Dankzij deze verbouwing is dit niet meer nodig, nu beschikt het verloskwartier over vier verloskamers die voorzien zijn van alle comfort. Er is een relaxatiebad, een douche, een relaxzetel voor de partner. Tevens kregen de kamers een moderne en frisse aankleding en zijn ze voorzien van moderne technologie met dimlichten, muziek op de kamer, schuifdeuren,...", zegt ze. Niet overbodig, want in het ASZ worden jaarlijks bijna 1.000 baby's geboren.





Eerste zorgen

De kamers beschikken over een comfortabel verlosbed dat snel en eenvoudig kan omgebouwd worden tot een verlostafel. "Bovendien kunnen de eerste zorgen na de geboorte op de verloskamer zelf gebeuren, zoals het wegen en het meten. Voor noodgevallen is er een volledig uitgeruste reanimatietafel. Bovendien is er op elke verloskamer een hoogtechnologische STAN-monitor aanwezig. Dit dient om de elektrocardiogramgegevens van de baby op te volgen tijdens de arbeid en bevalling. Dankzij een STAN-monitor kan een eventueel zuurstofgebrek van de baby tijdig worden opgespoord", zegt het ziekenhuis. "Verder bestaat het verloskwartier uit een wachtzaal, een verpleegpost en een onderzoekskamer."





Maximaal comfort

Het nieuwe verloskwartier bevindt zich naast de dienst Materniteit en Neonatologie op de tweede verdieping in het hoofdgebouw op campus Aalst. "Het moeder- en kindcentrum vormt hierdoor een sterk geheel: dit komt de werking van de vroedvrouwen en de veiligheid en het comfort van moeder en kind ten goede. Mama en baby kunnen na de bevalling op het verloskwartier meteen naar de materniteit", zegt het ziekenhuis. "Voor de gynaecologen, vroedvrouwen en verpleegkundigen betekent hun nieuwe uitvalsbasis een wereld van verschil. Het gloednieuw interieur biedt een maximaal comfort aan toekomstige ouders, maar optimaliseert ook hun werkomstandigheden. Uiteraard blijft de focus liggen op een persoonlijke begeleiding en een warme zorg voor moeder en kind."





